العالم اليوم - بالفيديو.. أول ظهور لبوتين منذ انتهاء تمرد فاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 04:20 مساءً - ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، في فيديو نشره الكرملين متحدثا لأول مرة منذ إنهاء تمرد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في نهاية الأسبوع الماضي.

وشدد بوتين من خلاله على ظهوره على تعزيز أمن واقتصاد روسيا. وأشاد الرئيس الروسي خلال كلمة له أمام منتدى شبابي بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى". ولم يتضح على الفور توقيت أو مكان تسجيل بيان بوتين. وألقى بوتين خطابا وطنيا للشعب الروسي، السبت، ندد فيه بتمرد فاغنر ووصفه بأنه "طعنة في الظهر" وتعهد بسحقه. ولم يعلق علنا على الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه، مساء السبت، والذي يبدو أنه نزع فتيل الأزمة وجنب البلاد إراقة دماء محتملة من خلال السماح لمقاتلي فاغنر بالعودة إلى قواعدهم وانتقال زعيمهم بريغوجين إلى بيلاروسيا.

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