كيرياكوس ميتسوتاكيس يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء اليونان

جدة - نرمين السيد - وأقيم حفل أداء اليمين فى القصر الرئاسى، بحضور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ثم سار ميتسوتاكيس إلى قصر ماكسيموس، المقر الرسمى لرئيس الوزراء، حيث التقى برئيس الوزراء المؤقت المنتهية ولايته يوانيس سارماس، ليبدأ رسميا فترة ولايته الجديدة بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية.

وقدم ميتسوتاكيس الشكر إلى سارماس وحكومة تصريف الأعمال على "عملها المثالى" خلال فترتها القصيرة، بينما تمنى له سارماس النجاح فى ولايته الجديدة.