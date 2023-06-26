جدة - نرمين السيد - وأقيم حفل أداء اليمين فى القصر الرئاسى، بحضور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ثم سار ميتسوتاكيس إلى قصر ماكسيموس، المقر الرسمى لرئيس الوزراء، حيث التقى برئيس الوزراء المؤقت المنتهية ولايته يوانيس سارماس، ليبدأ رسميا فترة ولايته الجديدة بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية.
وقدم ميتسوتاكيس الشكر إلى سارماس وحكومة تصريف الأعمال على "عملها المثالى" خلال فترتها القصيرة، بينما تمنى له سارماس النجاح فى ولايته الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيرياكوس ميتسوتاكيس يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.