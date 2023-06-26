الصين تدعو كوريا الجنوبية للعمل معا على تنمية العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج - فى مؤتمر صحفى أوردته شبكة "سى جى تى إن" الصينية، إن بكين لاحظت تصريحات وزير الخارجية الكورى الجنوبى بارك جين التى قال فيها "إنه لا داعى لتوتر علاقات بلاده مع الصين وإن سول ستواصل تكثيف الاتصالات مع بكين لتعزيز العلاقات الودية".

وأشارت إلى أن الصين وكوريا الجنوبية جارتان وثيقتان وشريكتان مهمتان، وقالت إنه من المصلحة المشتركة للجانبين الحفاظ على تنمية صحية ومستقرة للعلاقات الثنائية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن "العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية تواجه الآن بعض الصعوبات"، إلا أنها أكدت أن موقف الصين الأساسى المتمثل فى إيلاء أهمية كبيرة لعلاقاتها مع كوريا الجنوبية وتنميتها لم يتغير.

وأعربت ماو عن أملها فى أن يلتقى الجانب الكورى الجنوبى مع الجانب الصينى فى منتصف الطريق ويبذل جهودا لتعزيز العودة إلى تنمية صحية للعلاقات بين البلدين.