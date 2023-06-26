العالم اليوم - على وقع تغير المناخ.. "بعوضة خطيرة" تجتاح أوروبا

انتم الان تتابعون خبر على وقع تغير المناخ.. "بعوضة خطيرة" تجتاح أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 05:22 مساءً - تُحدث تغيرات المناخ المتطرفة، تحولات وتغييرات عميقة في طبيعة النظم الحيوية والبيئية وآليات اشتغالها، ففي أوروبا مثلا والمناطق الشمالية من كوكب الأرض، ينتشر المزيد من الأنواع الأحيائية فيها، بعد أن كان وجودها مقتصرا لفترات طويلة فقط على بلدان الجنوب.

ويعد البعوض أبرز هذه الأنواع، خاصة "النمر الآسيوي" (الذي يعرف أيضا ببعوضة الغابة) وبعوضة الحمى الصفراء، ويتميز الاثنان بحملهما لفيروسات وأمراض خطيرة.

تحذير أوروبي

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع لهيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي، حذر من أن "تغير الظروف المناخية يزيد من مخاطر الأمراض التي تنقلها مثل هذه الأنواع من البعوض، التي تنتشر حاليا بشكل متزايد في أوروبا" .

هذه الأنواع هي" نواقل معروفة لفيروسات الشيكونغونيا وزيكا وحمى الضنك وغرب النيل والصفراء وغيرها، الآخذة بالانتشار في شمال وغرب القارة"، كما أعلن المركز الذي يتخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم، مقرا له .

القادم أعظم

هكذا، بفعل الاحتباس الحراري سيغدو مناخ أوروبا أكثر حرارة، وستتزايد وتيرة قوة الفيضانات، والصيف سيصبح أطول وأكثر حرارة، وفق المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

هذا الأمر يخلق ظروفا أكثر ملاءمة لحياة أنواع البعوض الغازية، مثل بعوضة النمر الآسيوي، وهي تسمى بذلك لكونها مخططة بالأسود والأبيض .

كانت هذه البعوضة قبل 10 أعوام تتواجد في 8 بلدان أوروبية، فيما تنتشر الآن في 13 بلدا .

رغم أن انتشارها الأصلي هو في قارة آسيا وبلدان جنوب شرقها خاصة، فإنها خلال السنوات الأخيرة مع استفحال ظاهرة تغير المناخ، أصبحت تظهر في مناطق جديدة من العالم .

يحذر خبراء من أن خطر التغير المناخي أصبح وجوديا، يطال مختلف أشكال الحياة على كوكبنا ويهدد بإعطاب النظم البيئية، وأن المطلوب هو تحرك دولي عاجل لدرء هذا الخطر وكبح تماديه أكثر .

مخاطر بالجملة

وفي هذا الصدد، يقول الخبير البيئي أيمن قدوري، في حوار مع موقع "دوت الخليج":

"تداعيات تغير المناخ التي تتسبب في خلخلة قواعد النظام البيئي الطبيعي، وتهدد بتدميره حتى، لا تقتصر فقط على ملامحها الرئيسية المتعارف عليها، كالتصحر والجفاف ونقص المياه وشح الأمطار في مناطق وكثافتها في أخرى وذوبان الجليد" .

"هي تقود لمختلف أشكال التطرف في الظواهر الطبيعية والأحيائية، كظهور أنواع وحشرات في قارات وبيئات لم تكن تتواجد فيها بالمرة، وذلك نتيجة التغيرات الدراماتيكية في النظم الإيكولوجية".

"هذا هو الحال مع انتشار بعوضة النمر هذه مثلا في العديد من الدول الأوروبية، والتي تتميز بضراوتها وتختلف لدغاتها عن غيرها من أنواع شبيهة، بكونها تنقل أمراضا خطيرة ومميتة، مما يفسر القلق الأوروبي المتصاعد منها".

كوب 28

وأشار قدوري إلى أهمية الاجتماعات الدولية التي تحدث في هذا الصدد، مثل "COP28".

وأضاف: "لهذا ومع اتساع نطاق التداعيات المخلة بتوازن البيئة والطبيعة، بفعل التقاعس الدولي عن مكافحة ظاهرة التغير المناخي المتفاقمة، فإن العالم مطالب بالبحث عن حلول عاجلة لكبح التلوث المناخي والبيئي، وهو ما يجب أن تشكل قمة cop28 المقبلة التي ستعقد في دولة الإمارات، الفرصة لاعتمادها والالتزام بها.