العالم اليوم - ألمانيا ترد على مخاوف ليتوانيا بنشر 4000 جندي

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا ترد على مخاوف ليتوانيا بنشر 4000 جندي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 06:22 مساءً - قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارة للعاصمة الليتوانية فيلنيوس، الإثنين، إن بلاده، مستعدة لإرسال حوالي 4000 جندي إلى ليتوانيا على أساس دائم لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال بيستوريوس: "ألمانيا مستعدة لنشر لواء قوي بشكل دائم في ليتوانيا"، مشيرا إلى ضرورة إنشاء البنية التحتية والمرافق لاستيعاب الجنود وعائلاتهم.

وأوضح بيستوريوس أن قرار الحكومة الألمانية عرض اللواء على ليتوانيا لم يكن فقط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن أيضًا بسبب تاريخ ألمانيا نفسه، قائلاً إنه حتى نهاية الحرب الباردة، كانت ألمانيا هي الدولة الواقعة على الجانب الشرقي لحلف الناتو.

وقال: "كنا دائما يمكننا الاعتماد على شركائنا في الناتو للوقوف إلى جانبنا في حالات الطوارئ والوقوف والقتال معنا من أجل حريتنا وأمننا في ألمانيا".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الألمانية تعهدت في يونيو الماضي، رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أوائل العام الماضي، بوجود لواء قتالي جاهز للدفاع عن ليتوانيا في حالة وقوع هجوم.