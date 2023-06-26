العالم اليوم - لوقف القتال.. الخارجية الأميركية تكشف موقف طرفي أزمة السودان

انتم الان تتابعون خبر لوقف القتال.. الخارجية الأميركية تكشف موقف طرفي أزمة السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 06:22 مساءً - كشفت المتحدثة الاقليمية باسم الخارجية الأميركية هالة غريط، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، عن موقف واشنطن من احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد انهيار الهدنة وتعثر الجهود الدبلوماسية في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة بين الجانبين.

وقالت غريط إن الإدارة الأميركية تتابع "ببالغ القلق" الوضع الحالي في السودان، مع استمرار الاشتباكات بين طرفي الصراع.

وشهدت الخرطوم، الأحد، تصاعدا في حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، وهو ما تسبب في نزوح 2.5 مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية.

وعلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي جهود الوساطة التي كانت تقوم بها مع الرياض، والتي كانت ترمي لتوفير ممرّات آمنة للمساعدات الإنسانية، لعدم التزام طرفي الصراع.

"لا إرادة سياسية"

وحددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في حديثها لموقع "دوت الخليج"، موقف بلادها من استئناف المفاوضات بين طرفي الصراع مجددًا، في عدد من النقاط قائلة إنه:

على الرغم من أن المحادثات في جدة لم تحقق التقدم المطلوب لتحقيق وقف دائم للقتال، إلا أنها ساهمت في وصول المساعدات الإنسانية إلى حوالي 2.5 مليون سوداني ومنحهم قدرًا محدودًا من الراحة.

مع ذلك، فإن الأطراف المتصارعة لم تظهر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وشروط إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.

المحادثات في جدة لم تكن عملية سياسية، وسيتطلب الحل الدائم لهذا الصراع المزيد من الجهد والعمل والالتزام من قبل الطرفين المتنازعين.

منذ بدء المحادثات في جدة في 4 مايو، كان هدفنا مزدوجًا: توفير تسهيل طارئ للمحادثات لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية وتدابير بناء الثقة الأخرى.

تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من قبل الجانبين.

عندما يوضح الأطراف من خلال أفعالهم جدية التزامهم، فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على استعداد لاستئناف تسهيل المباحثات المؤجلة.

تصاعد الأزمة

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، فيما يتعلق بالاستهداف العرقي وقتل أفراد من جماعة المساليت في الجنينة بولاية غرب دارفور، وفقا لوكالة رويترز.