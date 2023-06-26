مسؤول أوكرانى للقاهرة الإخبارية: وزير دفاع روسيا قد يتم تبديله بسبب «فاجنر»

جدة - نرمين السيد - قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، إنّ البعض يسمى ما يحدث فى سوريا فى اليومين الماضيين بخصوص تمرد قوات فاجنر كوميديا مأساوية، موضحًا: "وزير الدفاع الروسى كان أحد أبطال هذه الكوميديا، وروسيا عاشت الأيام كأنها كابوسا رهيبا، ولم يكن أحدا يتوقع حدوث هذا الأمر".





وأضاف خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية: "مئات الأغنياء الروس غادروا موسكو، وأرى أن روسيا دخلت مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة عواصف ورياح وزلازل، ونتوقع بأن تكون درجة حرارة الجبهة الروسية الأوكرانية أقل". واستدرك قائلا: "حتى الآن، يوجد قصف مستمر فى الكثير من المدن الأوكرانية، والشعب الروسى خائفون مما يحدث من البوليس والمخابرات الروسية، ولكن مع ذلك، يستمر الحديث حول تبديل وزير الدفاع الروسى، فقد حقق قائد قوات فاجنر الانتصار". وواصل: "قبل عدة أيام، سمعت حديثا من نائبة وزير الدفاع الأوكرانى أعلنت فيه أن هناك مفاجآت كبيرة قادمة قريبا، فالقادة العسكريون الأوكرانيون لا يحبون التحدث كثيرا عن الهجوم المضاد، فهو أمر صعب جدا فى ظل الحقول المليئة بالألغام والخنادق".

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