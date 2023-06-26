العالم اليوم - سيف بن زايد: ضبط مخدرات بقيمة 750 مليون دولار في عملية دولية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 08:26 مساءً - أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ضبط أكثر من 55 طنا من المواد المخدرة بقيمة 750 مليون دولار، بعملية عالمية بقيادة التحالف الأمني الدولي.

وقال الشيخ سيف بن زايد، في تغريدة على تويتر: "أشكر الدول الأعضاء في التحالف، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسنغال والمغرب وإسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وسلوفاكيا وسنغافورة وفرنسا وهولندا، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية للدول الأميركية (الأميريبول)، لتعزيزها للجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المستوى العالمي، شركاء في سلامة مجتمعاتنا". وكشف فيديو نشره الشيخ سيف بن زايد على صفحته تفاصيل العملية: استمرت العملية مدة شهرين (من أبريل إلى يونيو 2023)

استهدفت شبكات الإتجار بالمخدرات العابرة للحدود

تم رصد ومراقبة الطرق الجوية والبرية والبحرية التي تستخدمها الشبكات

تطوير أساليب جديدة لمراقبة تدفقات المخدرات العابرة للحدود نتج عن العملية: مصادرة أكثر من 55 طنا من مختلف أنواع المخدرات تقدر قيمتها بأكثر من 750 مليون دولار أميركي

توقيف 597 مشتبها بهم في بلدان مختلفة

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