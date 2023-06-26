العالم اليوم - بايدن يكشف موقف بلاده من "تمرد فاغنر" في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 08:26 مساءً - أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، أن بلاده "ليست متورطة في التمرد الذي وقع في روسيا"، في إشارة إلى التمرد القصير الذي أعلنته مجموعة "فاغنر" العسكرية ضد الجيش الروسي، معتبرا أن ما حدث هو "جزء من الصراع داخل السلطة".

وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس الأميركي: "فريق الأمن القومي يتابع عن كثب التطورات في روسيا".

وأضاف جو بايدن: "الولايات المتحدة ليست متورطة في التمرد الذي وقع في روسيا.. وسنواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عما يحدث في روسيا".

يذكر أنه بموجب اتفاق، توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عاد مقاتلو "فاغنر" إلى قواعدهم في وقت متأخر مساء السبت مقابل ضمانات لسلامتهم، في حين سينتقل زعيمهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، مما أنهى تمردا قصير الأمد.

من جانبه، أكد بريغوجين برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة، الإثنين، أن الزحف إلى موسكو بدأ بسبب "الظلم الذي تعرضت له (فاغنر)"، مشيرا إلى أنه "كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو".