العالم اليوم - مشعر عرفات يكمل استعداداته لاستقبال الحجاج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 يونيو 2023 09:22 مساءً - يستعد مشعر عرفات لاستقبال الحجاج ضيوف بيت الله الحرام، مع إشراقة صباح يوم الثلاثاء، لقضاء يوم عرفة.

وأكمل مشعر عرفات، يوم الإثنين، كافة الاستعدادات لاستقبال توافد الحجاج.

ويبدأ صباح الثلاثاء تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، حيث يؤدوا صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ليقوموا بعد ذلك بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، قبل الانتقال إلى منى لاستكمال مناسك الحج.

مشعر عرفات

تبلغ مساحة المشعر قرابة 33 كيلومترا مربعا.

يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج.

تحيط بأرض المشعر المستوية سلسلة من الجبال هي: جبل الرحمة في الشمال، وإلى الشرق من عرفات يقع جبل يطلق عليه العديد من الأسماء كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

يمثل الوقوف على عرفات تأسيا برسول الله محمد الذي وقف عليه وألقى منه "خطبة الوداع".

اكتمال وصول الحجاج إلى منى

ووسط درجات حرارة مرتفعة، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام ظهر الإثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

واستقر الحجاج في الخيم التي امتدت على مساحات شاسعة، وسط ارتفاع بدرجات الحرارة تجاوزت 44 مئوية.

ورصد موقع "دوت الخليج" توافد الحجاج إلى منى برفقة رجال الأمن، الذين أشرفوا على العملية بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.