عاجل.. بايدن: لم نتورط فى التمرد المسلح لفاجنر فى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، إن بلاده لم تتورط فى التمرد المسلح لفاجنر فى روسيا، مشيرا إلى أنه من المبكر أن نعرف إلى أين تتجه الأمور بشأن تمرد فاجنر.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف بايدن "دعمنا لأوكرانيا متواصل بغض النظر عما يحدث فى روسيا". وتابع "فريقنا للأمن القومى يتابع عن كثب تطورات ما يحدث فى روسيا"، موضحا أن ما يحدث فى روسيا جزء من الصراع داخل النظام.

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