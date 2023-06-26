عاجل.. قائد فاجنر: لم يقبل أحد من مجموعتنا توقيع عقد مع «الدفاع الروسية»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد قائد فاجنر "لم يقبل أحد من مجموعتنا توقيع عقد مع الدفاع الروسية". وأوضح "عدنا لقواعدنا حقنا لدماء الجنود الروس.. وكان الهدف من تحركنا منع حل المجموعة ولفت الانتباه للأمر.. وأردنا محاسبة الذين ارتكبوا أخطاء فى العمليات العسكرية".

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