وزير الخارجية البريطانى: تمرد رئيس فاجنر تحد غير مسبوق لبوتين

جدة - نرمين السيد - قال جيمس كليفرلى، وزير الخارجية البريطانى اليوم الاثنين، إن تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة، يفجينى بريجوجين، الذى لم يكتمل، شكل تحديًا غير مسبوق أمام الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز".





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