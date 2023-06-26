محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: البريكس تسحب البساط من تحت أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال المحلل السياسى توفيق حميد، إن الرغبة فى التخلص من الهيمنة الأمريكية فى كل شيء تقريبا، حتى فى التفاوض والمجالات السياسية، فى اعتقادى يسبب درجة من الهلع داخل الأنظمة الأمريكية.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن لبرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لو استمر الوضع فى اتجاه التخلص من الهيمنة الأمريكية، سيصبح تأثيره سلبى بدرجة مخيفة على قدرة الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية، ثم بعد ذلك أى أمور أخرى تأتى.

ولفت إلى أن مجموعة البريكس باختصار تسحب بساط القوة كلها من تحت أقدام أمريكا، فاليوم أمريكا كانت متحكمة كقوى عظمى أو قوى وحيدة فى العالم، وفى أمور كثيرة دون منافس، اليوم مع وجود المنافس سيسمح لدول كثيرة أن يكون لديها عملية اختيار الذهاب فى الجانب الأمريكى أو الجانب الآخر.

وذكر أن الولايات المتحدة معرضة لضغوط ضخمة، فهى مدينة بنحو 32 تريليون دولار، وهى مرعوبة من هذا الدين، لأن الدول إذا بدأت تتجه للتجارة بعملة أخرى غير الدولار لين يتمكن الأمريكيون من شراء السلع بنفس الأسعار الرخيصة التى يشترون بها الآن، ولذا نجد فى كل تصريحاتهم تقريبا نوعا من الخوف ومحاولة لإنكار هذا التحول العالمى.