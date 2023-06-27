العالم اليوم - الشيخ محمد بن زايد وبوتين يبحثان هاتفيا علاقات البلدين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:22 صباحاً - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالا هاتفيا مساء الإثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد الشيخ محمد بن زايد ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية، وأمن شعبها الصديق وسلامته. كما أعرب الرئيس الروسي عن اعتزازه بمستوى تطور علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات.

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