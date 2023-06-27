العالم اليوم - بالفيديو.. حميدتي يعلن هدنة "من جانب واحد" في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:22 صباحاً - أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، هدنة "من جانب واحد" في السودان لمدة يومين.

وقال حميدتي في "خطاب للشعب السوداني"، ليل الإثنين، إن الهدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. حميدتي يعلن هدنة "من جانب واحد" في السودان .. في رعاية الله وحفظة