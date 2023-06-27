العالم اليوم - منتخب "النشامى" يستعين بخدمات عموتة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 01:24 صباحاً - أعلن اتحاد كرة القدم في الأردن، الإثنين، تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا لمنتخب "النشامى"، خلفا لعدنان حمد.

وقال الاتحاد إنه سيقدم المدرب الجديد لمنتخب الأردن خلال شهر يوليو المقبل، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون، وفقا لتوصية عموتة.

ومنتخب الأردن مقبل على مرحلة مهمة، حيث يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024.

ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث حقق في المغرب لقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد البيضاوي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع الفتح الرباطي، فضلا عن العديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيرا الدوري المغربي مع الجيش الملكي.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين للفوز بلقب كأس إفريقيا، وحقق المركز الثاني في بطولة كأس العرب في قطر عام 2021.