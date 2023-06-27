وزارة الدفاع الروسية: مقتل 500 جندى أوكرانى فى عمليات عسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربات صاروخية دقيقة استهدفت بها مستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لقوات كييف، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن تصفية أكثر من 500 مقاتل من القوات الأوكرانية والمرتزقة المتعاونين معهم على عدة جبهات.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أصدرت "الدفاع الروسية" بيانًا عن سير العملية العسكرية فى أوكرانيا، قالت فيه إنه تم تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية تابعة للقوات الأوكرانية، والتصدى لمحاولات أوكرانية للهجوم على محاور دونيتسك وكراسنى ليمانسك وجنوب دونيتسك. وأضاف البيان أنه على محور دونيتسك تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، والقضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين أمريكيين من طراز Paladin، وعلى محور كراسنى ليمانسك، أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعتى تخريب واستطلاع فى لوغانسك، وقضت على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا ذاتى الحركة من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر D-30. وأوضح البيان أنه تم تم تدمير 19 مسيرة فى لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

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