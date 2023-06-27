الخارجية الأمريكية: ليس لدينا معلومات بشأن مكان قائد فاجنر حاليا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه ليس لديها معلومات بشأن مكان قائد مجموعة فاجنر حاليا، موضحة أنه لا توقعات لديها بشأن مصير فاجنر فى أوكرانيا.





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