بوتين يصدر مرسوما جديدا بشأن حظر تصدير النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسومًا، أمس الاثنين، يمدد الإجراءات الاحترازية التى فرضتها روسيا كرد فعل على قرار الدول الغربية بتحديد حد أقصى لأسعار النفط والمواد النفطية الروسية.





ومن المقرر أن يظل هذا التمديد ساريًا حتى نهاية عام 2023، وهو يهدف إلى حماية مصالح روسيا فى قطاع النفط والغاز.

وجاء فى المرسوم، الذى نُشر على بوابة المعلومات القانونية: "حظر الرئيس بوتين بموجب مرسوم نهاية عام 2022 توريد النفط والمواد النفطية للأشخاص الأجانب فى حال ذكر بالعقد بشكل مباشر أو غير مباشر استخدام آلية تحديد سقف للأسعار الذى وضعته الدول غير الصديقة".

وأضاف المرسوم الرئاسي:" قرر الرئيس تمديد الإجراءات الجوابية على تحديد سقف لأسعار النفط الروسى حتى 31 ديسمبر 2023 بدلا من يونيو 2023".

كان الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة كانت فرضت قيودا تشمل حظر تصدير تقنيات الاستكشاف والإنتاج المتقدمة للنفط والغاز إلى روسيا، وحظر مشاريع معينة لاستخراج النفط والغاز، لا سيما فى القطب الشمالى والمياه العميقة، و فرض قيودا على استيراد النفط والغاز الروسيين منها سقف على سعر النفط الروسى ومنتجات البترول، و قيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا الطاقة، وجمدت أصول عدد من شركات الطاقة الروسية وفرضت عقوبات على مديريها التنفيذيين، وقيدت الوصول إلى المؤسسات المالية والبنوك الغربية، عقب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير 2022.