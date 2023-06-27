عاجل.. بوتين: أعداء روسيا كانوا يرغبون فى حرب أهلية بالبلاد

جدة - نرمين السيد - ثمن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، رفض قادة فاجنر المشاركة فى فتنة دامية، مشيرا إلى أن منظمو التمرد المسلح فى روسيا خانوا وطنهم، وأن أعداء روسيا كانوا يرغبون فى نشوب حرب أهلية بالبلاد.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف بوتين فى كلمة له "كنا سنقضى على الانقلاب المسلح فى كل الأحوال.. ونقدر دور رئيس بيلاروسيا فى حل أزمة التمرد". وأضاف "روسيا تقف أمام تهديدات كبيرة من الخارج.. ومن قاد التمرد سيمثل أمام العدالة.. ونتخذ الإجراءات كافة لحماية الدستور الروسى". وتابع "نحمى روسيا من الأعمال الإجرامية التى تستهدف تقسيم البلاد.. وأعداء روسيا أرادوا سقوط العسكريين والمدنيين فى البلاد". وأكد بوتين "أعداء روسيا كانوا يرغبون فى نشوب حرب أهلية بالبلاد.. وسعينا لتفادى نزيف الدماء خلال التمرد المسلح.. منظمو التمرد المسلح فى روسيا خانوا وطنهم".

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