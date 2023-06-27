روسيا: اعتراض 3 طائرات عسكرية بريطانية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوى إس.يو-27 اعترضتا اليوم الاثنين، ثلاث طائرات عسكرية بريطانية فوق البحر الأسود، كانت مُتجهة نحو الحدود الروسية.





وأضافت الوزارة أن الطائرات التى تم اعتراضها كانت عبارة عن طائرة للاستطلاع والحرب الإلكترونية من طراز آر.سى -135 وطائرتين مقاتلتين من طراز تايفون حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز". وقالت الوزارة "حين اقتربت المقاتلتان الروسيتان تراجعت الطائرات العسكرية الأجنبية بعيدًا عن حدود روسيا الاتحادية".

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