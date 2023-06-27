القوى الوطنية الفلسطينية: إرهاب الاحتلال لن يثنى الشعب عن ثوابته

جدة - نرمين السيد - وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن مقاومة الشعب الفلسطينى ستستمر بكل أشكالها من أجل الحرية والاستقلال وحق العودة وتقرير المصير، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة بالكامل وعاصمتها القدس.

وبحثت القوى فى اجتماعها، أمس الإثنين، آخر المستجدات السياسية، والاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ضد الشعب الفلسطينى وممتلكاته وأرضه ومقدساته.

وأكدت القوى على أن الدعم الأمريكى اللامحدود للاحتلال، يغطى على جرائمه ويحميه من المحاكمة والمساءلة، كما أن الصمت الدولى يعطيه ضوءًا أخضر للاستمرار فى الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطينى، الأمر الذى يتطلب الخروج من حالة الانتظار وبيانات الشجب والاستنكار إلى عدم استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

وشددت القوى على ضرورة المشاركة الواسعة لكل أبناء الشعب الفلسطينى فى التصدى للمستوطنين الذين يعيثون فسادًا فى كل البلدات والقرى والشوارع، ما يتطلب تعزيز لجان الحماية والحراسة والتصدى بكل الوسائل والآليات لهؤلاء الذين يمارسوا كل أنواع الإرهاب والجرائم المتصاعدة، بحماية ورعاية حكومة الاحتلال الفاشية.

وتوجهت القوى الفلسطينية بالتحية إلى الأسرى الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، مؤكدة وقوف كل أبناء الشعب الفلسطينى والفصائل والمؤسسات إلى جانبهم، فى نضالهم المستمر ضد محاولات فرض الوقائع أو كسر إرادة صمودهم.