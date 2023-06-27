زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن الزلزال الذى بلغت قوته 4.2 درجة وقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب إيشكاشم بـ طاجيكستان وعلى عمق 31 كيلومترًا.

وكان مدينة فايز آباد عاصمة إقليم بدخشان بـ أفغانستان قد شهدت زلزال مماثل بقوة 4.6 درجة فى وقت سابق الأربعاء الماضى.

وفى الآونة الأخيرة، ازداد تواتر الزلازل فى الإقليم، مما قد يكون مصدر قلق للسكان المحليين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وبحسب تقرير رصد الزلازل، فإن إقليم بدخشان هو الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، بما فى ذلك الزلازل والفيضانات والانهيارات الجليدية والانهيارات الأرضية.

ووقع الزلزال القوى الأخير بقوة 6.5 درجة فى مارس من هذا العام فى إقليم بدخشان والذى أسفر عم مقتل 13 شخصًا وإصابة 100 آخرين.