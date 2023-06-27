الدنمارك تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف-16»

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركى ترولز لوند بولسن إن "الدنمارك اتخذت خطوة لبدء تدريب وتثقيف إضافى للطيارين الأوكرانيين".
وقال: "سننظر أيضًا فيما إذا كان علينا تقديم تبرع ملموس لـ أوكرانيا بمقاتلات إف-16 الدنماركية ، وكم يجب أن يكون هناك".
وأضاف القائم بأعمال الوزير أن الطيارين الأوكرانيين سيتعين عليهم الخضوع للتدريب من ستة إلى ثمانية أشهر قبل أن يصبح التبرع المحتمل بطائرات إف - 16 الدنماركية حقيقة واقعة، مشيرا إلى أن إف-16 لن تتوجه إلى أوكرانيا حتى العام المقبل 2024.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضى، أنها تلقت طلبًا رسميًا من الدنمارك لاتخاذ قرار ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 فى الدول الأوروبية.
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