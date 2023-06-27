أوكرانيا: هذا هو ما يضمن هزيمة روسيا فى الحرب

ووفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، قال كوليبا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أمس الاثنين، إن غارة وحدات فاجنر على موسكو أظهرت بوضوح ضعف نظام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وأضاف أن روسيا أصبحت أضعف يومًا بعد يوم، مؤكدا أنه من المهم للغاية الآن تزويد أوكرانيا بجميع الأسلحة اللازمة.
وشدد أيضًا على ضرورة منع روسيا من شن ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية، وذلك فى المقام الأول من خلال حظر عالمى توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج لصناعات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.
وحث وزير الخارجية الأوكرانى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على تسريع وتيرة عملية تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين ونقل الطائرات الغربية إلى أوكرانيا.
وشدد كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين على أن "كل هذه الخطوات معًا ستسمح لنا بتحرير جميع الأراضى الأوكرانية".
كما رحب بقرار الاتحاد الأوروبى بزيادة سقف التمويل لصندوق "السلام" الأوروبى والذى سيساعد ليس فقط فى ضمان إمدادات مستقرة من المعدات العسكرية لأوكرانيا ولكن أيضًا فى تطوير التحالف الأوكراني-الأوروبى للصناعات الدفاعية.
جدير بالذكر أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى يجتمع فى لوكسمبورج اليوم لمناقشة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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