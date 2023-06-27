الخارجية الأمريكية بشأن تمرد فاجنر: بوتين هو الذى أثارا الشبح

جدة - نرمين السيد - صرح ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لن تتكهن بشأن دوافع رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية شبه العسكرية، يفجينى بريجوجين، فيما يتعلق بتحريضه على حدوث تمرد مسلح فى روسيا مؤخرًا.





ووفقًا لإفادة صحفية نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أضاف ميلر "سأقول إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هو الذى أثار شبح عام 1917"حينما شهدت روسيا اضطرابات أشعلت حربا أهلية"، وليس شخصًا آخر، ولا أى شخص من حكومة الولايات المتحدة".

وأكد المتحدث أنه ليس على علم بأى اتصال أمريكى مع نظام الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بشأن هذه المسألة، لافتًا إلى أن "الوضع فى روسيا لا يزال ديناميكيًا".

وأوضح ميلر: "من غير الواضح ما هى الآثار النهائية لما حدث من حيث علاقته بأنشطة الولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة"، واصفًا الخطوة التى اتخذها بريجوجين بأنها "خطوة مهمة".

وتابع ميلر أنه "من المؤكد أنه شيء جديد أن نرى قيادة الرئيس بوتين تتعرض لتحدى مباشر، وأنه لشيء جديد أن نرى يفجينى بريجوجين يشكك مباشرة فى الأساس المنطقى للحرب "العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا"، ويدعو إلى أن الحرب قد تم إجراؤها أساسًا بالاستناد إلى كذبة، وهو أمر قلناه سابقًا، لكننا بالتأكيد لم نشهد المسؤولون الروس سابقًا يقولون ذلك".

وأشار ميلر إلى إنه لم يكن لديه تقييم لموقع بريجوجين أو تصرفات قوات "فاجنر" فى أوكرانيا أو فى أى مكان آخر.