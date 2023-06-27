3 قتلى والآلاف بلا كهرباء بعد موجة طقس سيئ فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير صحفية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل، لقوا مصرعهم فيما يعانى الآلاف من انقطاع الكهرباء إثر تعرض عدة ولايات أمريكية لعواصف شديدة، حيث تسببت عاصفة عنيفة وأعاصير فى تدمير مناطق فى مقاطعة مارتن بولاية إنديانا.





وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن السلطات أكدت وفاة وإصابة أخرى بالمنزل الذى كان يقع فى منطقة سقطت فيها عدة أشجار بسبب الرياح الشديدة.

كما أفادت بأن إعصارًا ضرب بعد ظهر الأحد مقاطعة جونسون، جنوب إنديانابوليس، وألحق أضرارًا بـ 75 منزلاً.

وفرض مسؤولو مقاطعة جونسون حظر تجول اعتبارًا من الساعة 9 مساء، من الأحد إلى 6 صباحًا يوم الاثنين، حتى يتمكنوا من تقييم الضرر.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية فى إنديانابوليس سلسلة من التحذيرات فى المنطقة، وحذرت السكان من عواصف شديدة التى يمكن أن تجلب الأعاصير والرياح العاتية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الاثنين إنها ستجرى مسح للأضرار فى المناطق المتضررة فى إنديانا.

وأضافت: "العواصف تتصاعد فوق ولاية إنديانا، وقد تصبح هذه العواصف شديدة بسرعة عندما تتحرك شرقا" .