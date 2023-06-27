مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر صعقات برق شمال غربى الهند

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم إدارة الأرصاد الجوية فى الهند - حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية - إن ارتفاع منسوب مياه الأمطار سجل 10 سنتيمترات حتى صباح اليوم الإثنين فى مدينة كاثومار بمنطقة الوار وكذلك فى مقاطعة "راجسماند" فى الولاية ذاتها. كما أصدرت إدارة الأرصاد تحذيرا باللون البرتقالى - فى إشارة إلى مدى خطورته - لبعض المقاطعات التى تشهد سوء أحوال جوية فى الولاية ذاتها، بينما أفادت الشرطة الهندية إلى أنه تم نقل الضحايا الأربعة إلى المستشفى.

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