العراق: المجاميع الإرهابية محاصرة.. ومخيم الهول قنبلة موقوتة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد اليعقوبى، مستشار رئيس الوزراء العراقى للشؤون الأمنية، أمس الاثنين، أن المجموعات الإرهابية فى العراق تمتلك نطاقًا ضيقًا للتحرك وتعانى من حالة احتواء شديدة.





وأشار إلى أن هذه المجموعات تستغل الفرص التى تنشأ هنا وهناك، ولكنها فى النهاية تعانى من ضعف فى حركتها وقدرتها على المناورة، وذلك بفضل الجهود الأمنية التى تقوم بها القوات العراقية فى مكافحة الإرهاب.

وقال اليعقوبى، فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملف مخيم الهول معقد جدا، ويعد هذا المخيم بمثابة القنبلة الموقوتة، خاصة أنه لا يتعلق بـ العراق فقط"، مشيرا إلى أن "المخيم يقع خارج الأراضى العراقية، وفيه من كل جنسيات العالم، ومحمى من قوات التحالف الدولى".

وأوضح اليعقوبى أنه بدون تدخل المجتمع الدولى لغلق هذا الملف، سيبقى يشكل تهديدا خطيرا، ليس على العراق فقط، بل المنطقة والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن "الحكومة بدأت بخطة طموحة، وتم تسليم الملف الأمنى إلى ست محافظات، وسنشهد فى الأيام القادمة تسارعا فى إنجاز هذا الملف".