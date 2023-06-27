ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، نشرت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الإثنين، بيانًا قلت فيه إن وسائل التحكم رصدت بالأجواء الروسية فوق مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من الحدود الروسية.
أضاف البيان أنه لتحديد هوية الأهداف الجوية، ومنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، تم إرسال زوج من مقاتلات "سو-27" من قوات الدفاع الجوى إلى المكان. وحددت المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية من طراز RC-135 ومقاتلتا "تايفون" من طائرات سلاح الجو الملكى متعددة المهام.
وذكرت الوزارة أنه عند اقتراب المقاتلات الروسية، استدارت الطائرات العسكرية الأجنبية وحلقت مبتعدة عن حدود الدولة الروسية.
وأكد البيان أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، مشددة على أنه لا يسمح بانتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرات دولة أجنبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقاتلات روسية تعترض طائرات تجسس بريطانية فوق البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.