مقاتلات روسية تعترض طائرات تجسس بريطانية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - اعترضت طائرتان روسيتان من طراز "سو-27"، طائرة تجسس من طراز RC-135 ومقاتلتين متعددتى المهام تابعتين لسلاح الجو البريطانى فى منطقة البحر الأسود، لدى اقتراب الطائرة البريطانية من الحدود الروسية.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، نشرت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الإثنين، بيانًا قلت فيه إن وسائل التحكم رصدت بالأجواء الروسية فوق مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من الحدود الروسية.

أضاف البيان أنه لتحديد هوية الأهداف الجوية، ومنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، تم إرسال زوج من مقاتلات "سو-27" من قوات الدفاع الجوى إلى المكان. وحددت المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية من طراز RC-135 ومقاتلتا "تايفون" من طائرات سلاح الجو الملكى متعددة المهام.

وذكرت الوزارة أنه عند اقتراب المقاتلات الروسية، استدارت الطائرات العسكرية الأجنبية وحلقت مبتعدة عن حدود الدولة الروسية.

وأكد البيان أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، مشددة على أنه لا يسمح بانتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرات دولة أجنبية.