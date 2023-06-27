العالم اليوم - مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بـ500 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين، أنها قررت إرسال ما قيمته 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منها أكثر من 50 مركبة مدرعة ثقيلة، وصواريخ خاصة بأنظمة الدفاع الجوي.

وتهدف المساعدات الجديدة إلى تعزيز الهجوم المضاد لأوكرانيا، البطيء في مراحله الأولى.

من المتوقع الإعلان عن المساعدات الجديدة، الثلاثاء.

وستكون هذه هي المرة 41 منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 التي تقدم فيها واشنطن أسلحة ومعدات عسكرية من خلال السلطة الرئاسية، التي تتيح للبنتاغون إرسال المساعدات سريعا من مخزونها الخاص لتسليمها لأوكرانيا.

وفق مسؤولين سترسل الولايات المتحدة 30 مركبة قتالية من طراز برادلي و25 مركبة مدرعة من طراز سترايكر إلى أوكرانيا، إضافة إلى صواريخ لنظام المدفعية عالي الحركة (هيمارس) وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

كما تشمل الحزمة صواريخ جافلين، وصواريخ عالية السرعة مضادة للإشعاع من طراز هارم، وذخائر وطلقات مدفعية وغيرها.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم انتظارا للإعلان الرسمي.

وفق البنتاغون، سلمت الولايات المتحدة أكثر من 15 مليار دولار من الأسلحة والمعدات من مخزونها لأوكرانيا منذ الاجتياح الروسي، وخصصت 6.2 مليارات دولار إضافية لإمدادات لم تحددها بعد.

كما تعهدت واشنطن أيضا بإرسال أكثر من 16.7 مليار دولار في شكل تمويل طويل الأجل لأسلحة وتدريب ومعدات أخرى من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى نحو ملياري دولار من التمويل العسكري الأجنبي.