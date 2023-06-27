لافروف: أحداث 24 يونيو لن تؤثر على العلاقات الروسية مع الأصدقاء

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن الأحداث التى شهدتها البلاد فى 24 يونيو، والتى تعتبر محاولة "فاجنر" شبه العسكرية تنظيم تمرد مسلح، لن تسبب صعوبات فى العلاقات الروسية مع الشركاء والأصدقاء. بل على العكس، ستزيد هذه الأحداث من صلابة وقوة العلاقات الروسية مع شركائها وتعززها بشكل أكبر.





ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أكد لافروف أن "العديد من الشركاء والزملاء الأجانب أعربوا عن تضامنهم ودعمهم لروسيا وللرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على خلفية أحداث 24 يونيو، كما كشفوا عن تأييدهم وثقتهم فى أن الوضع سيكون تحت السيطرة".

وذكر لافروف أنه أجرى هو نفسه أيضا عدة مكالمات هاتفية، بمبادرة من زملائه الأجانب، على خلفية الأحداث، مضيفا أنه "تم تقديم تقييمات لدور بيلاروسيا منذ وقت طويل، بحيث اقترح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن يحاول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حل الموقف سلميا".

ووصف لافروف "مزاعم أوكرانيا بشأن نية روسيا لتقويض محطة زابوروجيه للطاقة النووية" بأنها "هراء".

وعلق لافروف على تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون "أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها روسيا أظهرت الانقسامات فى صفوف المعسكر الروسى وهشاشة جيشه والقوات التابعة له مثل مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية"، قائلا: "من الواضح أن ماكرون لمس فى محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بالهزيمة الاستراتيجية لروسيا، كما أنه جزء من الآلة العسكرية الغربية".

وتابع لافروف أن "السفيرة الأمريكية أرسلت إشارات إلى ممثلى روسيا، بأن واشنطن لا علاقة لها بأحداث 24 يوينو، وتعتبره شأنا داخليا، وأنها مهتمة بسلامة الأسلحة النووية".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسى أن "الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية جارية على قدم وساق، والعمل على إضافة نقاط جديدة مهمة للغاية على جدول الأعمال".