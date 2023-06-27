روسيا تعلن إجراء مناورات جوية تكتيكية فوق بحر البلطيق

جدة - نرمين السيد - وكانت طائرتان روسيتان من طراز "سو-27"، قد اعترضت طائرة تجسس من طراز RC-135 ومقاتلتين متعددتى المهام تابعتين لسلاح الجو البريطانى فى منطقة البحر الأسود، لدى اقتراب الطائرة البريطانية من الحدود الروسية.
وأمس الإثنين، توجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالشكر إلى مواطنى بلاده على صمودهم وتضامنهم، وأشار فى خطاب إلى الأمة، إلى إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.
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