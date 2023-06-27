بوتين يعلن مقتل طيارين روس خلال تمرد فاجنر

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، إن "شجاعة وتضحية الطيارين الأبطال الذين سقطوا أنقذت روسيا من عواقب مأساوية مدمرة".
وأضاف "بوتين"، أنه تعمد السماح باستمرار التمرد طالما يجنب ذلك إراقة الدماء، وألقى على فاجنر بالمسؤولية عن الوفيات، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأشار إلى أن مقاتلى فاجنر الذين قرروا عدم توقيع عقود مع الجيش بموجب أمر من وزارة الدفاع يمكنهم إما الانتقال إلى روسيا البيضاء أو ببساطة العودة إلى عائلاتهم، لكن أحد كبار المشرعين الروس دعا إلى معاقبتهم.
وقال النائب ليونيد سلوتسكى الذى شارك فى مفاوضات بشأن حملة موسكو فى أوكرانيا "أعتقد أن التسامح ينبغى ألا ينطبق على أولئك المتمردين الذين قتلوا الطيارين".
وأضاف "يجب تقديمهم للعدالة وتوقيع أقسى العقوبات عليهم".
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