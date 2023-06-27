رئيس وزراء الصين: نعارض بشدة تسييس القضايا الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الصينى، للمندوبين فى قمة المنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة تيانجين شمال الصين: إننا نعارض بشدة تسييس القضايا الاقتصادية. وأضاف: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوى بنسبة 5% الذى حددناه فى وقت سابق من هذا العام". وتابع: "نحن واثقون تمامًا ولدينا القدرة على تعزيز مسار التنمية عالى الجودة للاقتصاد الصينى على مدى فترة طويلة من الزمن"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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