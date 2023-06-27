لافروف: روسيا والصين تعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمى متعدد الأقطاب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين تعملان معًا على تهيئة الظروف لنظام عالمى متعدد الأقطاب، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية الصينى، إن التعاون مع روسيا ضرورى لضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية. وأكدت وزارة الخارجية الصينية، فى وقت سابق، دعم الصين لروسيا فى الحفاظ على الاستقرار الوطنى وتحقيق التنمية والازدهار، وذلك تعقيبًا على محاولة التمرد التى أقدم عليها قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية يفجينى بريجوزين.

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