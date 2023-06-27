روسيا: الجيش الأوكرانى هاجم قواتنا فى دونيتسك بأسلحة كيميائية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم، أنها نفذت ضربات صاروخية دقيقة استهدفت بها مستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لقوات كييف، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن تصفية أكثر من 500 مقاتل من القوات الأوكرانية والمرتزقة المتعاونين معهم على عدة جبهات.

وأضافت أنه على محور دونيتسك تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، والقضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين أمريكيين من طراز Paladin، وعلى محور كراسنى ليمانسك، أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعتى تخريب واستطلاع فى لوجانسك، وقضت على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا ذاتى الحركة من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر D-30.