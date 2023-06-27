جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن سترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "أسوشيتد برس".





أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ناقش مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى -هاتفيًا- الهجوم المضاد على القوات الروسية، والدعم الأمريكى لأوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض -فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد أن بايدن جدد التأكيد على الدعم الأمريكى الثابت لأوكرانيا. وأشار البيان إلى أن زيلنسكى بحث مع بايدن توسيع التعاون الدفاعى مع واشنطن، وتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن سترسل مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بـ 500 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.