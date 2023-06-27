العالم اليوم - حجاج في عرفات: تنظيم مميز وخدمات استثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:17 صباحاً - يحتضن صعيد عرفات، الثلاثاء، حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا من كل حدب وصوب لتأدية هذا المنسك العظيم.

ورصد موقع "دوت الخليج" توافد أعداد كبيرة من الحجاج إلى صعيد عرفات منذ الصباح الباكر، وسط درجة حرارة بلغت 39 مئوية في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وانتشر الحجاج على طول الطرقات في صعيد عرفات ضمن مجموعات منتظمة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية من أجل تسهيل أداء المناسك بيسر وسهولة.

كذلك رافقت الفرق الأمنية والتنظيمية على الأرض، طائرات مسيرة "درون" ومروحيات "هليكوبتر" في الجو، للرصد والمتابعة بما يخدم الحجاج.

وتحدث موقع "دوت الخليج" مع عدد من الحجاج الذين جاءوا من دول عديدة، حيث عبّروا عن سعادتهم لأداء هذا الركن المهم من أركان الإسلام.

وقال الحاج كيرال من تركيا إنه كان يحلم بالحج من زمن طويل وقد أتيحت له الفرصة في هذا العام، مضيفا أنه تفاجأ بالأعداد الكبيرة للحجاج والتنظيم المميز لهذا الحدث الإسلامي الكبير.

من جانبه، قال الحاج أمين من ماليزيا، إن الأمور سارت معه بشكل مثالي من حصوله على تأشيرة الحج، ودخوله للمملكة، ووصوله لعرفات اليوم.

أما الحاجة آيدان من أذربيجان فتمنت للجميع عيد أضحى مبارك، مشيرة إلى التقنيات الحديثة التي شاهدتها في الشعائر التي أدتها بحج هذا العام حتى الآن.

ويستمع الحجاج في يوم عرفة إلى خطبة في مسجد نمرة، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله حتى غروب الشمس، ليتحركوا بعد ذلك إلى مزدلفة.