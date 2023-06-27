العالم اليوم - الذهب يرتفع وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:17 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضا خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0626 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.80 دولار للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1935.60 دولار

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية الأربعاء الساعة 1330 بتوقيت غرينتش قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77 بالمئة ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو، وانخفاضها اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا لكنه يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين بنحو واحد بالمئة أيضا إلى 933 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1319.02 دولار للأوقية.