روسيا: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيينا فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت زابولوتسكايا، أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق مجموعة كاملة من التدابير والقيود على بعثتنا الدائمة وموظفيها فى نيويورك، بهدف الحد من فعالية تفاعلنا مع الأمم المتحدة، وأكثر من ذلك تمارس الضغط النفسى على الدبلوماسيين الروس هناك.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتصرف ليس فقط بشكل يخالف اتفاقية مقر الأمم المتحدة، ولكن أيضا المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التى تنص على أن "الدولة المضيفة يجب أن توفر كل الإمكانيات لأداء البعثة وظيفتها".
وشددت زابولوتسكايا على أنه فيما يتعلق باتساع طيف وحجم الانتهاكات، فمن الواضح تماما أن الجانب الأمريكي، على العكس من ذلك، يعمل بشكل هادف لتهيئة أكثر الظروف غير المواتية للبعثة الروسية الدائمة وموظفيها.
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