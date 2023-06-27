بايدن ينفى صلة واشنطن أو الناتو بالأحداث بين «فاجنر» وموسكو

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس الأمريكى - اليوم الثلاثاء- إلى أن "هذا التمرد جاء فى سياق صراع داخل النظام الروسى"، مؤكدا أن "الأمريكيين وحلفاءهم لا يريدون إعطاء أى ذريعة للرئيس بوتين لاتهام الغربيين أو حلف شمال الأطلسي"، مجددا فى الوقت نفسه تأكيده "دعم واشنطن لكييف بغض النظر عما يحدث فى موسكو".
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد قال، أمس، إننا لن نسمح لأى محاولة تمرد تقوض وحدة روسيا، مشيرا إلى أن احتمالية تعاون المخابرات الأوكرانية مع قائد "فاجنر" قائمة، موضحا أن "الاستخبارات الروسية تحقق فيما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الغربية متورطة فيما حدث السبت الماضي".
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