القوات الأوكرانية تضرب 12 وحدة مدفعية تابعة للجيش الروسى

وأوضحت الهيئة - فى تقريرها الذى نشرته عبر موقع فيسبوك ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "على مدار اليوم الماضى، شن المحتلون الروس ضربة صاروخية وجوية على أراضى أوكرانيا، حيث دمرت قوات الدفاع الجوى ووسائله صاروخين من طراز كاليبر و7 طائرات بدون طيار قتالية، كما هاجم العدو بأربع طائرات بدون طيار من نوع غير محدد (يفترض أنها قتالية) من الشمال، وتم تدمير جميع الطائرات بدون طيار".
وخلال اليوم الماضى، شنت القوات الروسية، وفقا للتقرير، 45 غارة جوية و38 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة.
وأضاف التقرير أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا، حيث وقع 38 اشتباكا قتاليا خلال اليوم الماضى.
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