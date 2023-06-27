القوات الأوكرانية تضرب 12 وحدة مدفعية تابعة للجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أن القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ضربت خلال الـ24 ساعة الماضية مركز قيادة للجيش الروسى و12 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق نار وعدة أهداف مهمة أخرى.





وأوضحت الهيئة - فى تقريرها الذى نشرته عبر موقع فيسبوك ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "على مدار اليوم الماضى، شن المحتلون الروس ضربة صاروخية وجوية على أراضى أوكرانيا، حيث دمرت قوات الدفاع الجوى ووسائله صاروخين من طراز كاليبر و7 طائرات بدون طيار قتالية، كما هاجم العدو بأربع طائرات بدون طيار من نوع غير محدد (يفترض أنها قتالية) من الشمال، وتم تدمير جميع الطائرات بدون طيار".

وخلال اليوم الماضى، شنت القوات الروسية، وفقا للتقرير، 45 غارة جوية و38 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا، حيث وقع 38 اشتباكا قتاليا خلال اليوم الماضى.