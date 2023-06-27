الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر فى نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان فى نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج. وأضافت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء فى المدينة، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وجرى خلال الاقتحامات اعتقال 6 فلسطينيين، من بينهم صحفى، بعد تفتيش منازلهم.

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