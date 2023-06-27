أوكرانيا: قواتنا خاضت 38 اشتباكا فى الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تشن هجمات فى محاور ميليتوبول وبرديانسك وباخموت.



جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تشن هجمات فى محاور ميليتوبول وبرديانسك وباخموت. وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قالت الدفاع الأوكرانية إن قواتها خاضت 38 اشتباكا فى الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة.

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