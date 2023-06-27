ألمانيا: وجود قائد فاجنر فى بيلاروسيا لا يشكل بالضرورة تهديدا لدول البلطيق

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، إن وجود قائد فاجنر فى بيلاروسيا لا يشكل بالضرورة تهديدا على دول البلطيق، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت جهود وساطة إقليمية بقيادة بيلاروسيا قد نجحت فى التوصل إلى صيغة تسوية لتمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بقيادة يفجينى بريجوجين، بعد إعلامه العصيان المسلح فى وجه الجيش الروسى. وبحسب التقارير، فقد تم تقديم بعض الضمانات لبريجوجين من أجل إنهاء حالة التمرد العسكرى، قبل يومين، أبرزها الخروج الآمن لعناصره من الأراضى الروسية، وعدم ملاحقة قائدهم قضائيًا وإسقاط الدعاوى المقامة ضده. كان رئيس مجموعة فاجنر يفجينى بريجوجن، قال إن قواته ستعود إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء، إلا أن وجوده على حدود بيلاروسيا يثير قلق دولا معادية لروسيا، لا سيما دول البلطيق " ليتوانيا ولاتفيا واستونيا".

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