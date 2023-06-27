روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات حول استخدام الأسلحة الكيميائية

جدة - نرمين السيد - قال عدد من المسؤولين الأوكرانيين إن جيشهم حقق انتصارات متتالية فى عدة مواقع يسيطر عليها الجيش الروسى، ما دفع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لزيارة الجبهة الجنوبية، وتكريم عدد من القادة خلال هذه الجولة.





وقال غياث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأوكرانية كييف، إن زيارة زيلينسكى للجبهة ناقشت احتياجات الجيش، خاصةً فى المناطق التى تشهد صراعات عسكرية ساخنة مع الجيش الروسى. وردًا على تقارير إعلامية روسية اتهمت الجيش الأوكرانى باستخدام أسلحة كيميائية خلال أحد المعارض، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه لم يصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجانب الأوكرانى فى هذا الصدد للرد على التقارير الروسية. وأشار إلى أن المتحدث باسم قوات العمليات المشتركة الجنوبية ذكر، قبل عدة أيام، عبر حسابه على "تويتر"، أن القوات الروسية استخدمت الأسلحة الكيميائية فى معارك أخرى، إلا أن هذا الادعاء لم يتم تبنيه إعلاميًا أو رسميًا فى روسيا.

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