رئيس بيلاروسيا: أمرت الجيش بالاستعداد القتالى الكامل عقب أحداث روسيا

جدة - نرمين السيد - وشدد رئيس بيلاروسيا، على أن بلاده لديها القدرات اللازمة لمواجهة التهديدات الغربية.

وكانت جهود وساطة إقليمية بقيادة بيلاروسيا قد نجحت فى التوصل إلى صيغة تسوية لتمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بقيادة يفجينى بريجوجين، بعد إعلامه العصيان المسلح فى وجه الجيش الروسى.

وبحسب التقارير، فقد تم تقديم بعض الضمانات لبريجوجين من أجل إنهاء حالة التمرد العسكرى، قبل يومين، أبرزها الخروج الآمن لعناصره من الأراضى الروسية، وعدم ملاحقة قائدهم قضائيًا وإسقاط الدعاوى المقامة ضده.