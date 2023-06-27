العالم اليوم - بعد 24 ساعة.. انتشال جثمان ثالث ضحايا "عقار الإسكندرية"

انتم الان تتابعون خبر بعد 24 ساعة.. انتشال جثمان ثالث ضحايا "عقار الإسكندرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:22 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، صباح الثلاثاء، من انتشال ثالث جثة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول من تحت الأنقاض، ويدعي عبد الله يوسف محفوظ.

وكانت الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتين، الإثنين، وهما شاب يدعى مصطفى عثمان أبكر (22 عاما) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار. ما تفاصيل ما حدث؟ البداية كانت بورود بلاغ يفيد بوقوع إنهيار بالجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا.

العقار يستخدم كوحدات سكنية مفروشة للإيجار خلال موسم الصيف، وسبق أن صدر قرار إزالة للطابق الأخير منه وحدث به انشطار نصفي رأسي، وتم قطع جميع المرافق عن العقار فور وقوع الحادث.

المعاينة الأولية كشفت أن العقار حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي.

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار عقار الإسكندرية، إلى 4 مصابين، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة ومستشفى مار مرقص شرقي المحافظة، وجميعهم في حالة مستقرة.

لا يزال البحث جاريا عن أي ضحايا أسفل العقار المنهار، حيث تحاول قوات الحماية المدنية ازالة الانقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد 24 ساعة.. انتشال جثمان ثالث ضحايا "عقار الإسكندرية" .. في رعاية الله وحفظة